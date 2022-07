Silvia Wollny: Sie flippt komplett aus

Doch von Anfang an. Am Sonntag darf Estefania Wollny ihre neue Single "Sommerliebe" bei "Immer wieder sonntags" vorstellen. Und das kündigte Stefan Mross auf der Bühne vor laufenden Kameras an. "Wir haben Bernd Stelter dabei, wir haben die Nockis dabei, wir haben dabei...", erklärt er und beginnt plötzlich zu lachen. Nachdem er sich kurz gesammelt hat, spricht er grinsend weiter: "Möchte ich unbedingt mal kennenlernen: Estefania von den Wollnys!"

Auch danach kann er sich das Lachen nicht verkneifen und einige aus dem Publikum lassen sich anstecken. Zu viel für Silvia! Sie findet es unter aller Sau, dass man sich über ihre eigene Tochter lustig macht und macht dem 46-Jährigen eine Ansage!

"Mir kam die Gülle hoch", ärgert sich die Blondine. "Wegen einem 46-jährigen Herrn, der bestimmt auch gegen Mobbing ist und dann Kinder oder anwachsende Jugendliche, die versuche sich ihren Traum zu verwirklichen, mobben, lächerlich machen und und und."

Dann spricht sie ihn direkt an: "Lieber Stefan [...], findest du das gut, dich über Estefania lächerlich zu machen? [...] Hol mich doch mal auf die Bühne, ich singe auch. Ich glaub dann würdest du ohne Schuhe nach Hause gehen."