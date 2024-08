Simon Gosejohann: Keine Zusammenarbeit mehr! Jetzt packt er über Elton aus

Inzwischen ist "Elton vs. Simon" Geschichte - und dabei wird es offenbar auch bleiben: "Elton ist ein Typ, der überhaupt nicht verlieren kann – und wenn er mal verloren hat, hat er sich immer dafür geschämt. Das hat ihm zu schaffen gemacht. Ich selbst hab das nie so ernst genommen, weil unsere Shows einfach so unfassbar viel Quatsch hatten. Aber Elton hat das sehr ernst genommen – das war ein großer Unterschied zwischen uns beiden. Was aber wiederum auch den Reiz des Formats ausgemacht hat", erklärt Simon Gosejohann gegenüber "Bild".