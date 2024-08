Simon Gosejohann über das "Comedystreet"-Comeback: "Mein Sohn macht dann in der 17. Staffel die Kamera."

InTouch Online: Was hat dich dazu bewogen, wieder "Comedystreet" zu machen?

Simon Gosejohann: Ich habe Unterhaltung immer aus Leidenschaft gemacht und bei "Comedystreet" sprang es auch immer auf die Zuschauer über. Das "Back-To-The-Roots-Gefühl" lag einfach schon länger in der Luft.

Wie ist es für dich wieder zurück zu sein?

Spitze! Man lässt sich ja manchmal von Pessimisten verleiten zu denken, nichts sei mehr so wie früher. Also fragt man sich, ob es noch funktioniert oder ob sich die Menschen verändert haben ... Es lief von Tag 1 an ganz fantastisch. Also an alle: Positiv denken nicht vergessen!

Was war dein absolutes Highlight bisher aus der Sendung – Welchen Prank hast du bis heute nicht vergessen?

Es wird in der bayrischen Provinz so knallhart geraved wie im Berghain.

Nicht jedes Comeback glückt – Hast du Angst, dass zu wenig Zuschauer einschalten?

Wenn man alles gegeben hat, kann man sich hinterher nichts vorwerfen. Möge die Macht der Zuschauer mit mir sein.

Die Zeiten haben sich mittlerweile geändert – ebenso wie der Humor. Einige der damaligen Witze würden heute für einen riesigen Aufruhr sorgen. Nimmst du dich heute etwas mehr zurück oder haust du weiter - wortwörtlich - auf die Kacke?

Ich haue volles Pfund auf die Kacke. Zeiten ändern sich ständig und man kann zu keiner Zeit "alles" machen. Wir sind immer darauf angewiesen, dass die Menschen, die erst mal unfreiwillig mitspielen, im Nachhinein unseren Humor verstehen. Ohne ihr Einverständnis läuft gar nichts. Und ohne respektvollen Umgang eben auch nicht.