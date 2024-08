Simone Lugner: Autounfall mit Richards BMW! "Ich bin ziemlich fertig"

"Ich bin ziemlich fertig", klagt Simone im Gespräch mit "oe24". "Es ist niemandem etwas passiert. Das Auto hat allerdings einen sentimentalen Wert. Hoffentlich ist es bald wieder heil." Doch was genau ist passiert? Die Baustellen in Wien haben in Kombination mit ihrem verwirrenden Navigationssystem wohl dafür gesorgt, dass ihr Spurenwechsel nicht ganz sauber erfolgt ist. Dabei ist ihr ein anderes Auto in die Tür gefahren. Zum Glück ist der Schaden nur oberflächlich, doch der Schock sitzt natürlich trotzdem tief.

Und als wäre das alles noch nicht schlimm genug, sieht Simone sich auch dazu gezwungen, das Thema Erbstreit anzusprechen. Schon seit Tagen wird über die Millionen ihres verstorbenen Ehemannes spekuliert. "Wir sind in Trauer vereint und möchten, dass Richard stolz auf uns herunterblickt. Es gibt keine Streitereien oder ähnliches. Nur Leid und Trauer", gibt sie zu verstehen.

Nun wolle sie sich erst einmal von dem Schock erholen, denn die letzten Tage waren wahrlich kein Zuckerschlecken ...