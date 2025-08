Schon bei der Filmpremiere in London Anfang Juli wurde es auffällig vertraut zwischen den beiden. Pamela begrüßte Liam so mit einem Kuss auf die Wange, beide wirkten gelöst und entspannt. Auch während der Dreharbeiten lobten sie einander immer wieder in höchsten Tönen. Liam Neeson schwärmte in einem Interview mit "People" bereits im Oktober 2024: "Was Pamela angeht, muss ich sagen, ich bin total in sie verliebt. Sie ist einfach großartig am Set. Ich kann sie gar nicht genug loben, ehrlich gesagt. Kein großes Ego. Sie kommt einfach zum Arbeiten. Sie ist witzig und ganz unkompliziert."