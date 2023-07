Sinéad O’Connor: Diese tragischen Details sind nach ihrem Tod bekannt!

"Mit großer Trauer geben wir das Ableben unserer geliebten Sinéad bekannt. Ihre Familie und Freunde sind am Boden zerstört und haben darum gebeten, in dieser sehr schwierigen Zeit nicht gestört zu werden", teilte die Familie von Sinéad O’Connor gestern Nachmittag "The Irish Times" mit. Ein Schock für die gesamte Musikwelt. Im Alter von gerade mal 56 Jahren war ihr Ableben überraschend.

Doch die Ausnahme-Musikerin führte ihr gesamtes Leben einen Kampf. Im Januar 2022 traf sie ein harter Schicksalsschlag, als sich ihr Sohn im Alter von 17 Jahren das Leben nahm. Damals schrieb sie in tiefer Trauer auf Twitter: "Lebe seither als untote Nachtkreatur. Er war die Liebe meines Lebens, die Lampe meiner Seele. Wir waren eine Seele in zwei Hälften. Er war der einzige Mensch, der mich jemals bedingungslos geliebt hat."

Sie selbst soll eine Kindheit erlebt haben, die erfüllt von Gewalt und Drogenmissbrauch der Eltern war. Sie offenbarte, dass sie selbst versucht habe, sich mehrfach das Leben zu nehmen.

Sinéad O’Connor hinterlässt ein unvergleichbares musikalisches Werk sowie ihre drei geliebten Kinder.