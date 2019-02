Reddit this

"Singin' in the Rain"-Regisseur: Stanley Donen ist gestorben

Große Trauer um Stanley Donen. Der Regisseur des Kult-Films "Singin' in the Rain" ist gestorben.

Die Welt trauert um Stanley Donen.

Wie seine Familie bestätigte, ist der bekannte Filmemacher und Oscar-Preisträger im Alter von 94 Jahren verstorben.

"Singin' in the Rain" und "Charade": Regisseur Stanley Donen ist gestorben

Im Verlauf seiner Karriere wirkte Donen an zahlreichen großen -Produktionen mit und machte sich unter anderem als Regisseur der Film-Klassiker "Singin' in the Rain" und "Charade" einen Namen.

Darüber hinaus verfilmte Stanley Donen Musical-Klassiker wie "Seven Brides for Seven Brothers".

Am Samstag teilte Filmkritiker Michael Phillips die traurige Nachricht vom Tod des Hollywood-Regisseurs auf seinem Twitter-Account und schrieb:

"Heute Morgen von einem seiner Söhne bestätigt: Regisseur Stanley Donen ist mit 94 Jahren gestorben."

Stanley Donen war fünf Mal verheiratet, zuletzt lebte der Filmemacher in einer Partnerschaft mit der Schauspielerin Elaine May.

Der Regisseur hinterlässt drei Kinder aus früheren Ehen.