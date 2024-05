Sky du Mont: Er hat sich bereits sein Grab gekauft!

Apropos Leben. Sie möchten kürzertreten, aber trotzdem weiterarbeiten. Ist das kein Widerspruch?

Das ist richtig, aber ich habe das große Glück, wählerisch sein zu können. Ich muss nicht mehr alles machen, sondern suche mir nur noch die Dinge aus, die mir Spaß machen. Theater spiele ich z.B. gar nicht mehr, auch wenn mir immer mal wieder etwas angeboten wird. Auch gewisse Fernsehsachen mache ich nicht mehr. Stattdessen mache ich sehr viel Werbung und viel mit Sprache.

Sie wurden oft als Gentleman besetzt. Hat Sie das gestört?

Absolut, es hat mich total genervt, immer nur als Gentleman gesehen zu werden. Den nehme ich wahrscheinlich noch mit ins Grab. In Ihrem neuen Buch "Ich freu mich schon auf morgen" schreiben Sie, dass Sie gern mal etwas Verrücktes machen würden. Was könnte das sein? Keine Ahnung. Ich wollte schon mit 18 meine Haare grün oder blau färben und mal so richtig auf den Putz hauen. Aber nachdem ich ja immer nur als eleganter Typ besetzt wurde, war das nicht so einfach. Inzwischen bin ich ein älterer Herr, und mein Bedürfnis nach bunten Haaren hält sich sehr in Grenzen (lacht). Wie in den Medien zu lesen ist, haben Sie eine neue Liebe gefunden. Wie fühlen Sie sich damit? Ich bin glücklich!