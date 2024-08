Sky du Mont: Überraschung mit 77 Jahren! Er will ins Altersheim

"Also für mich ist völlig klar: Wenn ich mal bedürftig werden sollte, werde ich das nicht meiner Partnerin zumuten", stellt Sky in "Revue Heute" klar. "Ich werde in ein Heim gehen. Ich weiß sogar schon, in welches. Das bereite ich auch schon vor. Ich möchte jedenfalls nicht, dass meine Partnerin, mit der ich glücklich durchs Leben gehe, mich später versorgen muss. Auf gar keinen Fall! Ich möchte niemandem zur Last fallen!"

Seit 2022 ist Sky mit der Journalistin Julia Schütze zusammen. Daran, dass sie ihn irgendwann vielleicht stützen, füttern oder baden muss, will der TV-Star gar nicht denken! Deshalb steht sein Entschluss auch fest: Sobald seine Kräfte nachlassen, geht er ins Altersheim und holt sich die Hilfe, die er braucht. Damit er noch möglichst lange etwas vom Leben und seinen Liebsten hat, hat Sky ein Geheimrezept. "Ich habe immer Dinge vor. Wenn man nichts mehr tut, wenn man keine Aufgaben mehr hat, altert man umso schneller", ist er sich sicher.