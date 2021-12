Slim: Der Rapper wurde bei einer Schießerei getötet!

Slim wurde nur 33 Jahre alt. Beruflich hätte es für den Rapper eigentlich kaum besser laufen können: Schon in frühen Kinderjahren fing er mit der Musik an, im Alter von 20 Jahren unterschrieb er seinen ersten Plattenvertrag. Wenige STunden vor seinem Tod hat er einen neuen Song veröffentlicht. Seine Angehörigen, Freunde, Fans und Kollegen sind über den plötzlichen Tod fassungslos. "Du warst immer so entspannt und bodenständig. Meine Gebete an deine Freunde und Familie", schrieb zum Beispiel die TikTokerin Madzilla. Bereits im Jahr 2019 war er in einer Schießerei verwickelt, wo er danach um sein Leben bangte.

