Sofia von Schweden: Große Sorge um die Schwangere und ihr Baby

Die Schwangerschaft wird jedenfalls ein wenig überschattet. Und zwar ausgerechnet durch die Corona-Pandemie. Auch Prinzessin Sofia von Schweden hat sich mit dem Virus angesteckt. Und zwar bereits im November. Doch da war sie offenbar schon schwanger.

Hat das Virus Auswirkungen auf die Gesundheit des Babys? Laut Experten soll kein erhöhtes Risiko für Fehlbildungen oder Schädigungen des Babys vorliegen. Doch eine Infektion im letzten Trimester könnte tatsächlich zu einer Frühgeburt führen. Trotzdem weiß an über die genauen Risiken noch nicht genug bescheid, da es sich bei Covid-19 um einen neuartigen Virus handelt, der noch erforscht werden muss.

Bleibt also zu hoffen, dass Sofia in Zukunft gesund bleibt. Damit sie und ihre Familie bald auch ihr süßes Geschwisterchen gesund und munter in den Armen halten können.

