Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden: Juhuu! Baby Nummer 3!

Via Instagram verkünden Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden nun ihre zuckersüße Neuigkeit! So teilt der Palast ein Foto der beiden, zu dem es heißt: "Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia haben das große Vergnügen bekannt zu geben, dass sie ihr drittes Kind erwarten." Und auch die werdenden Eltern melden sich zu Wort: "Wir sind glücklich, erwartungsvoll und freuen uns darauf, unser drittes Kind, ein Geschwisterchen von Prinz Alexander und Prinz Gabriel, begrüßen zu dürfen. Ein neues kleines Mitglied unserer Familie." Wow! Das so eine Nachricht von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...