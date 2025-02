Sommerhaus der Normalos: Nach erster Folge - Zuschauer ziehen krasses Fazit!

Trash-TV-Fans haben gespannt auf "Das Sommerhaus der Normalos" gewartet. In der Show ziehen acht nicht prominente Paare in das bekannte Ferienhaus in Bocholt, um sich herausfordernden Spielen zu stellen und um 25.000 Euro zu kämpfen. Ähnlich wie in der Stars-Variante werden ihre Beziehungen dabei auf eine harte Probe gestellt. Nun ist die erste Folge erschienen – doch die anfängliche Euphorie weicht schnell der Ernüchterung.