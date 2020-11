Sommerhaus der Stars: Nach dem Finale flippt Lisha völlig aus

Das war selbst hartgesottenen Trash-Fans too much: „Diese Frau ist so ätzend und asozial! Anti-Aggressionstraining und ein Benimmkurs wären angebracht“, heißt es im Netz. Dabei dürften Ausraster wie dieser nur ein Vorgeschmack auf das sein, was Lisha im direkten Duell mit Gegenspielerin Zoe auf Lager hat…

Bislang gibt Zoe sich cool: „Entweder man mag mich oder man mag mich nicht“, so ihre Devise. Und wen sie nicht mag, der sollte lieber in Deckung gehen, denn „wenn das Karma nicht kommt, dann komme ich“, verspricht sie im TV. Und das ist sicher keine leere Drohung…