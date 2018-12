Sondra Locke: Die Schauspielerin ist tot

Reddit this

Sie war viele Jahre an der Seite von – wohl privat als auch beruflich. Ihre erste Rolle hatte sie in dem Film "Das Herz ist ein einsamer Jäger", wo sie 24 Jahre alt war. Das war ihr Durchbruch, denn sie wurde sogar für einen Oscar in der Rubrik „Beste Nebendarstellerin“ nominiert.

Beziehung mit Clint Eastwood

In die Schlagzeilen geriet sie nicht nur durch ihre Rollen, sondern auch, weil sie eine 13-jährige Beziehung mit Clint Eastwood führte. Im Jahr 1975 lernten sich die Schauspieler am Set von „Der Texaner“ kennen. Daraus entwickelte sich die große Liebe.

Gemeinsam mit Clint Eastwood war Sondra Locke in zahlreichen Filmen zu sehen – unter anderem in "Der Mann, der niemals aufgibt" oder "Der Mann aus San Fernando". 1989 trennte sich das Paar.

Nun ist sie gestorben. Sie litt zuletzt an Brust- und Knochenkrebs – den Kampf gegen die Krankheit hat sie am 3. November verloren, wie „The Associated Press“ berichtet.