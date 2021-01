Song Yoo-jung: Die koreanische Schauspielerin stirbt mit 26 Jahren

Song Yoo-jung wurde durch ihre Rollen in "School 2017" und in der Serie "Make Your Wish" bekannt. Außerdem war sie das Gesicht für bekannte Marken wie Estée Lauder und The Body Shop.

Unter dem letzten Instagram-Post der jungen Frau häufen sich bereits zahlreiche Beileidsbekundungen von trauernden Fans:

"Ruhe in Frieden, Prinzessin."

"Hinter jedem Lächeln steckt eine verborgene Geschichte, die niemand kennt. Ich wünsche dir, dass du in nun ruhen und von dem heilen kannst, was du bekämpft hast."