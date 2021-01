Mira Furlan: Der "Babylon 5"-Star ist tot

Fans und Freunde aus aller Welt trauern um Mira Furlan. Die Schauspielerin ist am vergangenen Mittwoch im Alter von nur 65 Jahren gestorben. Auf ihrem Twitter-Account wird ihr Tod bestätigt. Neben ihrem Geburts- und Sterbedatum ist dort nun auch ein Zitat von ihr zu sehen. "Ich schaue die Sterne an. Es ist eine klare Nacht und die Milchstraße scheint mir so nahe zu sein. Dort werde ich bald auch sein. (...) Ich habe keine Angst. Einatmen. Ausatmen. Das ist alles", heißt es darin. Offenbar sind es Worte, die sie kurz vor ihrem Tod gesagt hat...