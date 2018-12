Reddit this

Sonya Kraus: OP-Schock! Was ist mit ihrem Gesicht passiert?

Ihre 45 Jahre sieht man Sonya Kraus definitiv nicht an. Doch ihr neueste Bild auf Instagram wirft Fragen auf: Hat sich die Moderatorin etwa unters Messer gelegt?

Eigentlich wollte Sonya Kraus nur ein harmloses Selfie von ihrem Mädelsabend auf ihrem -Account posten, doch das ging voll nach hinten los. Auf dem Bild ist sie kaum wiederzuerkennen! Ihre Lippen wirkten voller als sonst. Nach Falten sucht man in ihrem Gesicht vergeblich. Hat sie etwa etwas zu tief in die Photoshop-Kiste gegriffen oder steckt eine -OP dahinter?

"Hast du den Schönheitschirurgen von Michael Jackson getroffen?!"

Ihre Fans sind von ihrem verjüngten Aussehen auf jeden Fall überhaupt nicht begeistert. "Bist du das? Entweder schreckliches Foto oder hast eine OP hinter dir", beschwerte sich ein User. Ein anderer schrieb: "Hast du den Schönheitschirurgen von getroffen?! Du siehst aus wie ne Puppe. Finde das echt schon traurig, dass du nicht in Würde altern kannst..."

Sonya Kraus: Frisuren-Überraschung! Sie hat braune Haare

Sonya steht zu ihren Beauty-Eingriffen

Geäußert hat sich Sonya zu den ganzen Vorwürfen bisher noch nicht. Doch in der Vergangenheit gab sie bereits zu, dass sie regelmäßiger Gast beim Beauty-Doc ist. "Zweimal im Jahr wird Botox in meine Denkerstirn und die Zornesfalten gespritzt, allerdings so, dass ich meine Augenbrauen noch bewegen kann“, erzählte sie der "BILD"-Zeitung. Dieses Mal hat sie es wohl etwas übertrieben...