Sonya Kraus: Traurige Nachrichten über ihre Beziehung!

Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Die beiden Söhne im Alter von 6 und 8 Jahren sind ihr ganzer Stolz!

Doch Sonya Krau's harmonisches Familienleben fordert auch seine Opfer. Offen wie nie spricht die -Moderatorin jetzt über ihr Liebesleben und legt ein unerwartetes Geständnis ab. „Wir sind meistens viel zu müde, um irgendwelche Zärtlichkeiten auszutauschen“, verrät sie. Ein Problem, das wohl viele Paare kennen.

Sonya Kraus wurde beim einkaufen beklaut

Sonya Kraus ist trotzdem glücklich vergeben

Im stressigen Alltag bleibt ihnen wohl einfach zu wenig Zeit für Intimität. Davon lässt sich das Paar jedoch nicht unterkriegen. Sie genießen ihr Liebesglück so oder so in vollen Zügen. „Es funktioniert trotzdem“, versichert Sonya.