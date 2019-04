Sophia Thiel: Endlich straffe Arme! So klappt es

Viele Frauen kennen das Problem: Mit der Zeit wird das Bindegewebe an den Armen schlaffer und man bekommt sogenannte Winkearme. Ein Horror für viele. weiß, wie man sie bekämpft!

Sophia Thiel: Bye, bye Jo-Jo-Effekt!

Sophia Thiel: Tipps für straffe Arme

Der Weg für straffe und defininierte Arme führt natürlich nicht am Sport vorbei. Die ultimativen Trainingstipps von Sophia Thiel?

Bizepscurls (Stuhl)

Handtuch Curls

Diamond Push ups

Trizeps Dips

Die Übungen sind ganz einfach und man braucht weder Fitnessstudio noch unzählige Geräte oder Hanteln. Denn die Fitnessqueen setzt auf Bodyweight!

Sophia Thiel setzt auf Bodyweight

In ihrem neuen Buch "Fit & Stark mit Sophia" gibt die Influencerin ihren Fans zahlreiche Ratschläge, wie sie sich mit Bodyweight Training fit halten können. "Das tolle daran ist, dass man einfach flexibel überall trainieren kann, egal wo man gerade ist. Ob Zuhause, draußen, im Hotel oder am Strand etc. Gezieltes Muskeltraining bedeutet also nicht automatisch Fitnessstudio! Bodyweight Training spart zudem jede Menge Zeit und Geld", schwärmt sie im Interview mit inTouch Online.