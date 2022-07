Sophia Thiel: Ja, sie lässt die Baby-Bombe platzen

Sie wirkt stark und glücklich. Sophia Thiel hat sich vor einiger Zeit eine längere Auszeit genommen. Um genau zu sein 21 Monate. Sie ist damals in ein schwarzes Loch gefallen: Die 27-Jährige hat vier Stunden am Tag trainiert, penibel auf ihr Essen geachtet, zahlreiche Projekte in der Pipeline gehabt. Das alles wurde ihr zu viel! Sie zog die Reißleine.

Heute ist sie wieder zurück und wirkt ausgeglichen und glücklich. Nicht nur beruflich, sondern auch privat.