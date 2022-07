Jan Köppen: Show-Aus! Er wird durch einen anderen ersetzt

Doch der 39-Jährige wird nicht auf Dauer ersetzt. Chris Tall springt nur temporär ein. Auf der Twitter-Seite von RTL heißt es: "Coronabedingt kann Jan Köppen nicht die Take Me Out XXL-Summer-Specials moderieren, die ab 19.7. von UFA Productions für uns aufgezeichnet werden. Als Ersatz für Jan springt Chris Tall ein. Gute Besserung an Jan und vielen Dank an Chris für den spontanen Einsatz."

Und bald hat der RTL-Star ohnehin eine ganz neue und spannende Aufgabe. Denn er freut sich riesig auf das Dschungelcamp. "Ich freue mich wahnsinnig auf IBES, das größte deutsche TV-Lagerfeuer – und natürlich auf meine hochgeschätzte Kollegin Sonja und das Team von ITV Studios. Wird mega, nie wieder frieren im Januar", erklärte er noch vor Kurzem gegenüber RTL.

