Sophia Thiel: Neuer Freund? Sie redet Klartext!

Sophia Thiel hat sich im RTL-Format "Ein Promi ein Joker" den Fragen von Reporter David Modjarad gestellt. In der Show werden zehn schnelle Fragen gestellt, die bis auf eine (Joker-Alarm) alle beantwortet werden müssen. Und dabei nahm der RTL-Reporter Sophia Thiel ziemlich ins Kreuzverhör.

Eine ziemlich interessante Frage ist: "Wer holt den Dancing-Star?" Also, welcher Promi wird diese Staffel von "Let's Dance" gewinnen? Für Sophia Thiel steht fest, dass sie Gabriel Kelly und Jana Wosnitza beide als Favoriten sieht, jedoch jedem aus dem Cast der Tanzshow den Sieg gönnen würde. Ganz so offen wie bei der Sieger-Frage bleibt Sophia Thiel jedoch nicht, als es darum geht, wer wohl als Nächstes rausfliegt. Denn um diese Frage nicht beantworten zu müssen, setzt sie tatsächlich ihren Joker ein und darf schweigen.

Umso besser für die nachkommenden Fragen, denn diese muss Sophia Thiel nun alle beantworten. Und damit wird es auch so richtig pikant. Denn Reporter David fragt die Influencerin, was sie glaubt, welche Google-Suchanfragen am meisten zu ihrer Person gestellt werden. Die 29-Jährige vermutet: "Sophia Thiel zugenommen", "Sophia Thiel heute" und "Sophia Thiel 'Let's Dance'". Mit ihrer Vermutung liegt Sophia Thiel jedoch nicht ganz richtig, denn der Toptreffer ist "Sophia Thiel Freund". Mit vielsagendem Blick will der Moderator eine Antwort auf die implizierte Frage. Aus Sophia Thiel platzt es daraufhin heraus: "Ja ... Also, ich bin single."

Somit scheint bestätigt, dass es weiterhin keinen neuen Mann an ihrer Seite gibt. Aber wer weiß, was der Sommer bringt ...