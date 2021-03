Sophia Thiel: Total nachdenklich - Sie macht sich Gedanken um die Zukunft

In den letzten Monaten hat die Sportliebhaberin sich viele Gedanken gemacht. "Die ganze Zeit über sind mir zum Beispiel immer wieder diese Fragen in den Sinn gekommen: Welche Dinge sind mir wichtig im Leben? Was brauche ich, um glücklich zu sein? Wie möchte ich in Zukunft weitermachen? Auch wenn Corona für viele von uns ein harter Schlag war und immer noch ist: Aus den heftigsten Tiefs kann man seine größten Stärken entwickeln. Da gebe ich euch aus eigener Erfahrung mein Wort drauf! Der Frühling liegt in der Luft und gemeinsam überstehen wir diesen schwierigen Lebensabschnitt!"

Juhu! Ein neuer Mann lässt Corinna Schumacher wieder strahlen: