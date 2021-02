Sophia Thiel: Neue Kurven - Sie zeigt sich im Bikini

In ihrem neuesten Video wagt sich Sophia im Bikini in einen gefrorenen See. Nicht nur die die kalten Temperaturen waren für die Infleuncerin eine echte Überwindung. "Ich hatte echt Bedenken, dieses Video hochzuladen. Weil ich echt Befürchtungen hatte: Was werden die anderen, was werdet ihr sagen?", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Denn statt einem stahlhartem Sixpack hat Sophia jetzt weibliche Rundungen.