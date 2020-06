Sophia Thomalla: Bereut sie ihr Till-Tattoo nach der Trennung?

Vor zwei Jahren war sich die 26-Jährige noch sicher, dass ihre Beziehung ewig hält. Was sie mit dem Tattoo machen will, falls die Liebe nicht halten sollte, war für sie gar kein Thema. „B.Z.“ gegenüber sagte sie damals: „Darüber mache ich mir keine Gedanken, weil ich sie mir nicht machen muss! Das weiß ich ganz genau.“ Es gibt bereits Gerüchte, dass Thomalla schon einen neuen Freund hat, der sieht Till Lindemann leider nicht wirklich ähnlich. Bestätigt wurde derzeit jedoch weder die Trennung, noch eine neue Liebe. Möglicherweise muss sich Sophia also tatsächlich keine Gedanken um ihren Körperschmuck machen.