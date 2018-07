gehört definitiv nicht zu den , die ein Blatt vor den Mund nehmen. Und so beantwortete sie ihren Fans auch ehrlich ihre Fragen auf .

Als die 28-Jährige danach gefragt wurde, wen sie beim „Promiboxen“ gerne als Gegnerin hätte, antwortete sie nur knapp: „Carolin Kebekus“. Haben die beiden etwa eine offene Rechnung zu begleichen?

Fieser Mama-Diss

Das Model dürfte kein Fan der Komikerin sein, nachdem diese 2014 gegen ihre Mutter Simone feuerte. "Hat irgendwer von euch den letzten ' ' mit der Thomalla gesehen? Die hatte so viel Botox in der Fresse, die sah Original in jeder Szene so aus, als hätte man ihr gerade frisch einen Schwanz aus dem Mund gezogen“, feuerte sie damals und betitelte Simone in einem Radio-Interview außerdem als „Botox-Witzvorlage“.

Autsch! Diese fiesen Äußerungen scheint Sophia noch lange nicht vergessen zu haben!