Sophia Thomalla: Und tschüss! Sie hat genug von Freund Alexander Zverev

Oha, hat Sophia Thomalla etwa einen Kuschel-Koller? Wenn die Moderatorin nicht gerade arbeitet, verbringt sie quasi jede freie Minute mit ihrem Schatz Alexander Zverev. Doch in einem Interview ließ die 33-Jährige jetzt durchblicken, dass sie sich nach etwas mehr Me-Time sehnt: „Wir sehen uns im Moment sehr viel“, gab sie im „Frühstücksfernsehen“ von Sat.1 zu. In den letzten Wochen war das Paar tatsächlich so gut wie unzertrennlich, Sophia und Alex flogen gemeinsam in den Malediven-Urlaub, und die blonde Powerfrau begleitete den Sportler sogar regelmäßig zu Tennis-Turnieren. Im Januar steht auch schon der nächste Termin an, dann soll Sophia mit ihrem Liebsten ans andere Ende der Welt zu den Australian Open düsen. Ein strammes Programm für die Liebe …