Sophie Turner: Jetzt spricht sie über die schlimmste Zeit ihres Lebens

Das tat weh, denn ich zermartere mich wirklich wegen jeder Kleinigkeit, die ich als Mutter tue!“ Sie hätte sich immer wieder selbst versichern müssen, dass sie eine gute Mutter sei – und noch niemals ein Partylöwe war. Bis heute würde ihr das Erlebte nachhängen, so Sophie: "Es war schockierend. Ich stehe noch immer unter Schock!" Über die Trennung von "Jonas Brother" Joe sprach die Britin in dem Interview nicht, verriet allerdings, sie hätte sich in den USA sehr einsam gefühlt, wie "ein Vogel, gefangen in einem goldenen Käfig". Und: "Es ging sehr viel um die drei Brüder und ihre Ehefrauen. Wir waren immer nur 'die Ehefrauen', und ich habe das gehasst. Ich fühlte mich wie ein Anhängsel." Heute, knapp ein Jahr nach der Trennung, sei sie aber guter Hoffnung, dass sie und Joe sich in Zukunft gemeinsam um die Kinder kümmern können: "Wir tun unser Bestes. Joe ist ein toller Vater für unsere Kinder. Mehr kann ich nicht verlangen." Ihr größter Traum? "Ein Weihnachtsfest, bei dem meine Töchter ihren Dad dabeihaben, Joes ganze Familie, die Großeltern", sagt Sophie. "Die Befindlichkeiten sind mir egal. Ich möchte nur, dass meine Mädchen sich geliebt fühlen und alle für sie da sind." Ob es 2024 schon so weit sein könnte? Bleibt abzuwarten ...