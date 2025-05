Sorge um Königin Margrethe II.: Sie liegt im Krankenhaus

In Dänemark wächst die Sorge um Königin Margrethe II.: Die 85-jährige ehemalige Regentin wurde am Donnerstag, den 8. Mai 2025, ins Rigshospitalet in Kopenhagen gebracht. Wie das dänische Königshaus offiziell bestätigte, sei die Einlieferung vorsorglich erfolgt, doch angesichts der jüngeren Krankengeschichte der Monarchin herrscht dennoch Beunruhigung.