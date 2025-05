Sorge um Rapper Tory Lanez: 14 Messerstiche im Gefängnis!

Man kann sich kaum vorstellen, welche dramatischen Szenen sich gerade in einem US-Gefängnis abgespielt haben müssen. Der Rapper Tory Lanez (32), der aktuell eine zehnjährige Haftstrafe wegen Schüssen auf die Rapperin Megan Thee Stallion (30) absitzt, wurde mit einem Messer attackiert. Wie diverse Medien berichten, wurde 14 Mal auf ihn eingestochen, unter anderem in sein Gesicht und seinen Hinterkopf. Der Musiker wurde mit einem Lungenkollaps ins Krankenhaus eingeliefert, soll sich mittlerweile jedoch in einem stabilen Zustand befinden.