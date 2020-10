SPD-Politiker Thomas Oppermann: Unerwartet verstorben!

Die politische Karriere von Thomas Oppermann begann bereits im Jahr 1980, mit seinem Eintritt in die SPD. Seit 1990 war er Mitglied des Niedersächsischen Landtags und übte dort bis 1998 die Aufgabe des rechtspolitischen Sprechers der SPD-Landtagsfraktion aus. Im März 1998 berief der damalige Ministerpräsident Gerhard Schröder Thomas Oppermann als jüngsten Minister in sein Kabinett. Bei den vorgezogenen Bundestagswahlen vom 18. September 2005 wurde Oppermann in Göttingen per Direktmandat in den Deutschen Bundestag gewählt. 2013 erreichte er den Höhepunkt seiner Karriere, als er mit 91 Prozent zum Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion gewählt wurde.