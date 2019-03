Spice Girls: Pikante Beichte! Mel B & Geri Halliwell hatten Sex

Diese pikante Enthüllung hat es wirklich in sich! In einem Interview mit dem Moderator Piers Morgan verriet das ehemalige Spice Girl nun, dass sie Sex mit Geri Halliwell hatte!

Es war ein One-Night-Stand

„Wir waren beste Freunde“, erzählt die 43-Jährige laut „The Sun“ in der Sendung „Piers Morgan’s Life Stories“. „Es ist einfach passiert.“ Außerdem findet sie nur lobende Worte für die Brüste ihrer damaligen Bandkollegin. Was diese wohl zu dem Geständnis sagt? „Sie wird mich dafür hassen. Sie lebt ja jetzt in ihrem schicken Landhaus mit ihrem Ehemann. Aber es ist eine Tatsache“, so Mel B.

Halliwell ist seit 2015 mit Christian Horner verheiratet. Ob der wohl von dem kleinen Abenteuer seiner Ehefrau wusste? Allzu böse dürfte er allerdings nicht sein, denn die heiße Nacht liegt ja schon viele Jahre zurück...