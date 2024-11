Star-Alarm beim Netflix-Hit: Lady Gaga wird Teil von "Wednesday" Staffel 2

Lady Gaga ist tatsächlich schon längst mit der Serie verbunden – zumindest für Fans. In der ersten Staffel gab es die ikonische Szene, in der Wednesday zum Song "Goo Goo Muck" von The Cramps tanzt. Doch diese Szene ging im Internet noch einen Schritt weiter: Fans ersetzten das Originalstück kurzerhand durch Lady Gagas Hit "Bloody Mary", und die neue Version verbreitete sich rasant.

Ursprünglich plante man für Lady Gaga eine größere Rolle in der zweiten Staffel, wie Variety berichtet, doch der Zeitplan ließ dies am Ende nicht zu. Nun bleibt es bei einem Gastauftritt – und vielleicht erwartet uns sogar eine neue Tanzszene, die an den viralen Hit anknüpft?

Den ersten Teaser-Trailer zu "Wednesday" Staffel 2 findet ihr hier: