"Star Trek"-Star Tom Troupe ist mit 97 Jahre verstorben

Privat war Tom Troupe ebenfalls eng mit der Schauspielwelt verbunden. Gemeinsam mit seiner Frau Carole Cook (†98) stand er – bis zu ihrem Tod im Januar 2023 – in mehreren Theaterproduktionen auf der Bühne, darunter "The Lion in Winter" und "The Gin Game". Troupe war zudem an der nationalen Tournee von "Same Time Next Year" beteiligt und trat am Broadway in "Romantic Comedy" mit Mia Farrow auf. Mit "The Diary of a Madman" schrieb und spielte er sogar ein eigenes Ein-Mann-Stück.