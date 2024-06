Stefan Bockelmann: Hochzeit Nr. 4! Er kann es nicht lassen

Große Freude für die Fans von "Alles was zählt": Bald steht wieder eine Hochzeit an! Im Juli gibt Stefan Bockelmann als Henning seiner Daniela (Berrit Arnold, 53) das Jawort. Für den Schauspieler ist es tatsächlich schon seine vierte Hochzeit im TV! Erst "Unter uns", aktuell "Alles was zählt" – der Schauspieler ist ein Serien-Urgestein und heiratet bald zum vierten Mal.