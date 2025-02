Stefan Mross: Alles aus! Jetzt muss der "Immer wieder sonntags"-Star ganz stark sein

Für Stefan ist der nur schleppend laufende Ticketverkauf ein harter Schlag. Seit 20 Jahren moderiert er die "ARD"-Show und jetzt will ihn plötzlich niemand mehr auf der großen Bühne sehen? Autsch!

"Nachdem der Vorverkauf für das neue Live-Format der Kultsendung erst Mitte September begonnen hat und die Ticketverkäufe weder den Ansprüchen der Künstler, noch denen des Veranstalters entsprechen, wurde nun in Absprache mit allen Beteiligten eine längere Verkaufsphase anvisiert", verkündet der Veranstalter der Tour. "Durch die Verschiebung ergibt sich die Chance, mehr Zeit in die Vorbereitung und in die Kommunikation zu investieren."

Stefans Tour-Begleiter wurden bereits über die Änderung informiert. Große Freude dürfte Stefan dieses Gespräch nun wirklich nicht bereitet haben ...