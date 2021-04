Einfach mal loslassen! Diese kleine Zauberformel klingt doch eigentlich ganz simpel, ihre Umsetzung ist aber eine Herausforderung. Das war es natürlich auch für Schlagersänger Stefan Mross. Aber jetzt möchte er es nie wieder anders haben! Seit er mit seiner Ehefrau Anna-Carina Woitschack den Großteil des Jahres in einem Wohnmobil unterwegs ist, hat er seinem turbulenten Leben eine neue Richtung gegeben. Früher hetzte er von Auftritt zu Auftritt. Die Nächte verbrachte er in nüchternen Hotels. Irgendwann hatte Stefan Mross die Nase voll: „Ich habe Hotelzimmer so satt!“ Tja und was gönnt sich ein echter Schlager-Promi mit Millionenverdienst: Ein Luxus-Wohnmobil zum Preis eines Ein-Familien-Hauses!