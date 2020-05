Stefan Mross & Anna-Carina: Baby-Hammer!

Es wird nicht ruhig bei und Anna-Carina. Erst kürzlich wendeten sich die beiden mit der traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit, dass sie ihre Hochzeit auf Grund der aktuellen Situation verschieben müssen. Nun die nächste Neuigkeit...

Jürgen Drews: Traurige Neuigkeiten!

Anna Carina und Stefan schweben im Glück

Das Anna-Carina und Stefan Mross ein absolutes Traumpaar sind, ist definitiv nichts Neues. Immer wieder zeigen die beiden, dass sie so verliebt sind wie am ersten Tag. So machte Stefan seiner Anna-Carina auch im letzten Jahr einen Heiratsantrag, sodass die beiden ihre Liebe in diesem Jahr durch ihre Hochzeit krönen wollten. Wann sich die beiden jetzt das Jawort geben werden, ist zwar noch ungewiss, Stefan und Anna-Carina bleiben jedoch optimistisch. Doch wie sieht es eigentlich mit einem Baby für Anna-Carina und Stefan aus?

Anna-Carina und Stefan packen übers Baby aus

Obwohl sich die Fans von Anna-Carina und Stefan nichts sehnlicher als ein Baby für die beiden wünschen, müssen sie sich vorerst noch etwas gedulden. So erklärte Stefan kürzlich gegenüber "Bild": "Die Familienplanung liegt bei uns in weiter Ferne." Oh je! Ein Baby ist bei dem Paar also vorerst nicht geplant. Wie schade! Ob sich Stefan und Anna-Carina diese Entscheidung wohl nochmal durch den Kopf gehen lassen und uns in der nächsten Zeit doch noch mit einer zuckersüßen Baby-Beichte überraschen werden? Wir können gespannt sein...

