Stefan Mross & Anna-Carina: Baby-Hammer! Er lässt die süße Bombe platzen

Na, das ist mal eine Sensation! Obwohl und seine Anna-Carina Woitschack das absolute Traumpaar der Schlager-Szene sind, stand das Thema Baby für beide bislang nie zur Debatte - bis jetzt...

Stefan Mross hat mit dem Rauchen aufgehört

Wie Stefan nun berichtet, hat er bereits vor drei Jahren das Rauchen aufgegeben und fühlt sich einfach super. So erklärt er gegenüber " ": "Ich glaube, das Wichtigste, und das sollte jeder machen, mit dem Rauchen aufhören. Also ich habe sehr viel geraucht bis vor drei Jahren, also mehr als viel und ich fühle mich einfach total wohl damit. Also Anna hat nie gesagt: 'Du hörst jetzt mit dem Rauchen auf', sondern ich habe es auch für mich gemacht, für uns." Auch Alkohol trinke er mittlerweile kaum noch. Doch damit nicht genug...

Stefan spricht über das Thema Kinder

Obwohl Stefan ein absoluter Karriere-Mensch ist, kann er sich auch eine Zukunft als Familienvater vorstellen. Dieser Zukunftsgedanke motivierte ihn ebenfalls, um mit dem Rauchen aufzuhören: " Also ich möchte ja noch die gefühlten 45 Jahre mit meinem Schatz zusammen leben und gesund und möchte Familie irgendwie mal haben vielleicht und da möchte ich einfach da sein." Wie süß! Ob Stefan und Anna-Carina aktuell schon mit der Familienplanung beschäftigt sind, wollte der Schlagerstar allerdings noch nicht verraten. Wir können also weiterhin gespannt sein...

