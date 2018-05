Stefan Mross & Anna-Carina Woitschak: Pikante Enthüllung

Mit einer großen Party in Bitterfeld stellte Anna-Carina Woitschack (25) ihr neues Album vor. Doch die Freundin von Stefan Mross (42) kam natürlich nicht allein zu dem Event. Ihr berühmter Freund lieferte mit ihr eine filmreife Turtelshow. Denn das Paar weiß ganz genau: Ihre Liebe ist gut fürs Geschäft!

Stefan Mross & Anna-Carina Woitschak: Die Sensation ist perfekt!

„Mir ist bewusst, dass ich durch die Beziehung zu Stefan Vorteile habe“, gibt die Blondine ganz offen zu. Und der Entertainer lässt sich sogar gerne von seiner jungen Freundin vor den Karren spannen: In der „Seensucht’s Alm“ an der Seepromenade von Bitterfeld (Sachsen-Anhalt) führte Stefan durch einen feuchtfröhlichen Abend für 120 Gäste, um die neue CD seiner Anna-Carina an den Mann zu bringen.

Da darf eine öffentliche Liebeserklärung nicht fehlen: Der „Immer wieder sonntags“-Star stimmte für seine Freundin sein Lied „Weil du bist, wie du bist“ an und rührte damit Anna-Carina und die Zuschauer zu Tränen.

Stefan Mross & Anna-Carina feiern ihre Liebe öffentlich

Danach gaben die beiden ein Duett zum Besten – eines von insgesamt drei gemeinsamen Liedern, die Stefan und Anna-Carina für ihr Album „Liebe passiert“ aufgenommen haben.

Diese Zusammenarbeit des Paares mit den 17 Jahren Altersunterschied hat sich schon jetzt mehr als ausgezahlt: Das ehemalige „DSDS“-Sternchen hat es mit seiner zweiten CD erstmals in die Top 40 der Hitparade geschafft. „Wahnsinn, ich kann es kaum fassen – von null auf 32 in den Album-Charts“, jubelt die frühere Puppenspielerin.

Alles Friede, Freude, Eierkuchen, also? Nicht ganz. Stefan ist nämlich noch immer nicht komplett frei für Anna-Carina: Die Scheidung mit seiner Ex Susanne (37) zieht sich noch hin...