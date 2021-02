Stefan Mross: Dunkle Wolken über seinem Glück

Wir erinnern uns: Zu Beginn galt Stefan als Wunderkind an der Trompete. Doch dann behauptete der Studio-Musiker Alexandre Malempré (†80), der Star habe einige seiner Album-Lieder gar nicht selbst eingespielt, so berichtet es nun zumindest "Das Neue". Mross musste sogar vor einem Gerichtsgutachter trompeten. Der blies ihm im Frühjahr 2001 ordentlich den Marsch: Stefans Talent sei "durchschnittlich", das Spiel an sich "stümperhaft". Nix mit Wunderkind!