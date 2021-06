Stefan Mross: Eiskalter Schachzug

Stefan Mross' Blick wirkt versteinert. Seine Frau Anna-Carina (28) trägt eine große Sonnenbrille. Will sie ihre Tränen verstecken? Es ist der Tag der Beerdigung von Stefans Tante und Cousine. In Traunstein nahm der Schlagerstar nun Abschied. Vor den beiden Särgen legte er einen Kranz aus Rosen ab. Auf der rosafarbenen Schleife steht: "In liebevoller Erinnerung".