Stefan Mross: Fieser Stich ins Herz für seine Eva?

Während die Scheidung von Stefan läuft, lässt Anna-Carina Woitschack (31) für den Playboy alle Hüllen fallen. Selbstbewusst präsentiert die Sängerin in dem Männermagazin ihren makellosen Traumkörper. Als wolle sie sagen: "Schau mal, Stefan, was du jetzt alles verpasst!" Die Nacktfotos sind ein neuer Höhepunkt in Anna-Carinas Drang nach Freizügigkeit.

Schon 2023 posierte sie ohne Oberteil im Pool, immer wieder begeisterte sie ihre Fans mit Bikini-Fotos. Der Star ist stolz auf seine Kurven, sagt unumwunden: "Die Brüste sind nicht echt. Aber ich stehe dazu." Anna-Carina zeigt lustvoll ihre Reize, Eva dürfte das alles schwer zu schaffen machen. Wenn die Ex des eigenen Partners sich so körperbetont gibt und ihre Reize lustvoll der Öffentlichkeit präsentiert, sind Gefühle wie Unbehagen oder gar Eifersucht nicht weit.

Immerhin: Stefan lässt sich von Anna-Carinas Strip-Show nicht beeindrucken. Stattdessen kommentiert er süffisant: "Ich wünsche mir, wenn hoffentlich bald die Scheidung wahrgenommen wird, dass sie pünktlich erscheint, aber bitte angezogen!" Der Entertainer weiß eben: Nackte Haut ist nicht alles. Das sollte er auch seiner Eva vermitteln. Sie ist eine eigenständige Person, die sich nicht von irgendwelchen Vergleichen oder öffentlichen Erwartungen leiten lassen muss. Wahre Schönheit kommt schließlich von innen – und daran kann auch kein Magazincover der Welt etwas ändern.

Stefan Mross: So teuer soll ihm die Scheidung zu stehen kommen. Im VIDEO gibt es alle Einzelheiten: