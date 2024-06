Stefan Mross: Große Sorge um Mama Stefanie! "Sie wird dement"

"Sie wird dement, hat jetzt Pflegestufe drei, erzählt manchmal solche Demenzgeschichten, ich lasse sie reden, höre zu, auch wenn sie nach drei Minuten wieder dasselbe erzählt. Bis jetzt behindert ihre Beeinträchtigung aber ihre Selbstständigkeit noch nicht", erzählt Stefan im Gespräch mit "Bunte". Seine Mutter schminke sich jeden Tag und kümmere sich um den Garten und das Haus. So viel Kraft ist also noch da!

Daran, seine Mutter in ein Heim zu geben, denkt der Sänger nicht nach. "Ich möchte sie niemals in meinem Leben aus ihrem Haus rausbringen. Das ist ihre Basis, ihre vertraute Umgebung", stellt er klar. Sein Bruder Klaus wohne nur einige Meter von ihr entfernt und schaue täglich nach ihr. "Dafür bin ich ihm sehr dankbar" so Stefan. "Er ist ein sehr erfolgreicher Mann, arbeitet bei Mercedes, hat regelmäßige Arbeitszeiten. Ich bin dagegen ein Vagabund. Im Schnitt bin ich alle zwei bis drei Wochen bei der Mama."

Zuletzt wurde Stefan vorgeworfen, seine Mutter zu vernachlässigen. Doch nun dürfte er die Gerüchte ein für alle Mal aus der Welt geschafft haben ...