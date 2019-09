Stefan Mross: Große Sorge! Wird ihm alles zu viel?

Oh je! Große Sorge um Stefan Mross! Wie der Schlagerstar nun berichtet, wartet auf ihn in den kommenden Wochen ein straffes Programm...

Bei Stefan Mross ist ordentlich was los! Nach einer anstrengenden "Immer wieder sonntags"-Saison berichtet der Star nun, dass schon das nächste Projekt auf ihn wartet! Das dabei vor allem eine Frage im Vordergrund steht, ist klar: Mutet sich Stefan zu viel zu?

Stefanie Hertel: Jaa, ein Baby!

Stefan Mross gönnt sich keine Pause

Am 8. September moderiert im Ersten die 16. und damit letzte Live-Ausgabe der -Unterhaltungsshow "Immer wieder sonntags" in diesem Jahr. Urlaub macht Stefan danach jedoch keinen. So erklärt er, dass auf ihn und seine Freundin Anna-Carina Woitschack schon das nächste Highlight wartet. Gegenüber der "Deutschen Presse-Agentur" berichtet Stefan: "Wir gehen dann auf Promo-Reise und werden dabei mehr als 20 Städte besuchen." Stefan und Anna-Carina unternehmen die Reise, um das neue Album der zu promoten: "Ich schätze, wir werden in dieser Zeit gut 15.000 bis 20.000 Kilometer fahren." Das klingt definitiv nach einem sehr vollen Programm! Doch Stefan zeigt sich zuversichtlich!

Stefan freut sich auf die Reise mit Anna-Carina

"Was für uns wirklich ungewohnt ist, weil wir sonst immer im Anschluss mit dem Camper ein paar Tage Richtung Südtirol, Gardasee oder Richtung Toskana gefahren sind", schwelgt Stefan in Erinnerungen. Doch der Gedanke an das gemeinsame Projekt gibt Stefan Aufschwung: "Aber wir freuen uns schon auf die vielen tollen Momente und Erlebnisse mit unseren Fans in diesen Wochen." Schon in der letzten "Immer wieder sonntags"-Sendung wird Anna-Carina ihr neues Musikalbum "Schenk mir den Moment" erstmals präsentieren. Bleibt somit nur zu hoffen, dass Stefan und Anna-Carina dem straffen Zeitprogramm standhalten können...

Huch, so kennen wir ja gar nicht...