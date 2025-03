Stefan Mross: Herzzerreißend! "Das ist einfach das Schicksal des Lebens."

Für viele ist das Elternhauss der Ort, an dem Erinnerungen geschaffen werden – so auch für Stefan Mross. Doch nun entschloss sich der 49-Jährige schweren Herzens dazu, das Haus seiner Familie zu verkaufen. Der Grund: Er möchte sich räumlich neu orientieren und sein Leben weiterentwickeln.

Das Elternhaus von Mross liegt in Bayern und spielte in seiner Kindheit sowie späteren Karriere eine zentrale Rolle. Jahrelang war es sein Rückzugsort, ein Ort voller Erinnerungen und bedeutsamer Momente mit seiner Familie. Nun jedoch sieht er die Zeit gekommen, sich von dieser Konstante in seinem Leben zu verabschieden. Seine Mutter ist an Demenz erkrankt, lebt seit einiger Zeit nicht mehr dort. "Das ist ein weiter wichtiger Schritt im Leben, den man einfach gehen muss. Das Haus steht jetzt seit Oktober leer. Die Mama wird nie wieder ins Haus zurückkommen", erklärt er gegenüber "Bild". Der Schritt falle ihm sehr schwer, aber er weiß: "Ein Haus muss leben, ein Haus braucht eine Seele."

Auch Käufer gibt es bereits. "Es wird eine junge Familie bekommen, die zwei Kinder hat, dann geht das Leben im Haus weiter. Das ist einfach das Schicksal des Lebens", so Stefan.