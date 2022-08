Stefan Mross: Jetzt geht sein Albtraum von vorne los

In 17 Jahren hat Stefan nicht ein einziges Mal "Immer wieder sonntags" verpasst. Doch ausgerechnet vor Prozessbeginn um den Doppelmord in seiner Familie, musste der Moderator aussetzen! "Ich hab eine Magen-Darm-Infektion", informierte er. Oder schlug ihm eher die Psyche auf seinen Magen?

In Salzburg legte Gottfried O. zu Prozessbeginn direkt ein Geständnis ab: "Ich bekenne mich schuldig, Frau Helga Berger und ihre Mutter umgebracht zu haben." Demnach musste Helga sterben, weil sie keine Beziehung mit dem Stalker führen – und ihre Mutter, weil sie ihre Tochter beschützen wollte. Laut der Anklageschrift musste sich der Täter auch wegen zahlreicher weiterer Verbrechen verantworten. So soll er versucht haben, eine Ex mit einem Kissen zu ersticken, als sie die Beziehung beendete. Bizarr: Acht Minuten nach den Todesschüssen auf Stefans Verwandte sprach er seiner Ex-Frau aufs Band: "Es ist aus. Hab' sie beide erschossen, die Mutter und das Dirndl."

Stefans Familie blieb dem Prozess fern. Hoffentlich können er und die Hinterbliebenen nach dem Urteil wieder Frieden finden. Denn Gottfried O. wird lebenslänglich weggesperrt!