Stefan Mross: Nachricht von einer anderen Frau - Ihre Gefühle sind echt!

Nachricht von einer anderen Frau

Während Stefans Live-Video schaltet sich nun nämlich plötzlich Kathy Ann Kelly dazu und meldet sich im Chat zu Wort. Deutlicher hätte sie ihre freundschaftlichen Gefühle für ihren Musiker-Kollegen nicht zum Ausdruck bringen können. Eine Mega-Überraschung für die Fans! Und auch der Sänger freut sich sicherlich sehr über die prominente Unterstützung...

Sorgen muss seine Anna-Carina sich wegen Kathys Nachricht natürlich nicht machen. Sie hat vor kurzem erst klargestellt, wie nah sie Stefan nach all der gemeinsamen Zeit steht. "Es ist genauso schön wie vorher. Also ich glaube, eine Ehe ist ja nicht, dass man sagt, jetzt wird alles noch toller. Natürlich, wir waren vorher auch schon sehr verliebt und alles hat wunderbar gepasst. Und natürlich, so eine Ehe macht das halt noch ein bisschen fester", schwärmte sie bei "MDR um 4". Wie schön!