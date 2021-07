Stefan Mross Partnerin: Mit diesen Frauen war er zusammen

Stefanie Hertel hat einen neuen Mann an ihrer Seite

Obwohl ihre Tochter Johanna damals noch ein kleines Mädchen war, haben Stefan und Stefanie die Trennung nicht bereut. Die beiden sind auch heute noch gut befreundet. Auch Stefanies neuer Mann Lanny Lanner hat sich mittlerweile gut in die Familie integriert. "Wir kamen von Anfang an sehr gut miteinander klar. Ich habe Lanny mit neun Jahren kennengelernt. Er wusste genau, wie er mit mir umgehen muss und was Kinder in dem Alter mögen. Ich konnte ihm immer vertrauen – und mich auf ihn verlassen!", schwärmte Johanna kürzlich in einem Interview. So geht happy Patchwork!